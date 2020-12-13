تكريم خالد أنور من مهرجان نجم العرب كأفضل ممثل صاعد عن مسلسل "خيانة عهد"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كرم مهرجان نجم العرب الفنان خالد أنور كأفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل "خيانة عهد".

وأعرب خالد أنور عن سعادته بذلك التكريم ، وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام : تكريمي في مهرجان نجم العرب كأفضل ممثل صاعد عن مسلسل خيانة عهد بتصويت من الجمهور العربي والخليجي .. شكراً إدارة المهرجان ويارب ديما أبقي عند حسن ظنكم.

وأُقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة ، ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أطلق على الجائزة لقب "نجم العرب"، وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاحًا جماهيريًا خارج مصر وعلى نطاق الوطن العربي.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والكثير من الفنانين ويعد المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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