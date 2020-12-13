المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة أن ماس كهربائي السبب في نشوب حريق داخل محل لقطع غيار السيارات بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في العقار 22 شارع سيدى عمار من ترعة الزمر داخل محل لقطع غيار سيارات.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.


وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدنى وطوارئ الكهرباء والغاز وقسم شرطة العمرانية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية
المعاينة تكشف سبب حريق محل قطع غيار سيارات بالعمرانية

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