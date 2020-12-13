مركز شباب سمالوط يفوز على بني مزار في القسم الثالث

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق بني مزار، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانيه لدوري القسم الثالث للموسم الكروي 2020\2021.

وأقيمت أمس، خمسه مباريات بدوري القسم الثالث، للمجموعه الثالثة، حيث فاز فريق ناصر الفكرية علي فريق الهنداو، بخمسه أهداف لهدف، كما فاز فريق مركز شباب مغاغه، خارج ملعبه، علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدف نظيف، علي ملعب ناصر ملوي.

 كذلك فاز فريق نادي ملوي، بهدف نظيف، علي فريق الوليدية، بملعب الوليدية، بينما تعادل مركز شباب القيس، مع فريق القوصية، بهدفين لكل فريق علي ملعب مطاي، ثم فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق الوادي الجديد، بهدف نظيف، علي ملعب الخارجة.

ويذكر أن فريق بني مزار، قد فاز الجوله الماضيه، علي فريق مركز شباب مغاغه بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي، في حين خسر مركز شباب سمالوط، من فريق الوليدية، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جاء علي ملعب مطاي ايضا.

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