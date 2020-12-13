أستاذ نساء وتوليد: 90 % نسبة نجاح عمليات الحقن المجهري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة إيمان الجندي، خبيرة العقم وأستاذة النساء والتوليد بجامعة الزقازيق، إن عملية الحقن المجهري تعتبر إحدى تقنيات المساعدة على الإنجاب والتي تُستخدم لعلاج مشاكل العقم المرتبطة بالحيوانات المنوية، إذ يُستخدم الحقن المجهري لتعزيز طور الإخصاب في عملية التلقيح الاصطناعي وذلك من خلال حقن الحيوان المنوي في البويضة الناضجة لتوضع بعد ذلك البويضة المخصبة في رحم المرأة أو قناة فالوب.

وأضافت "الجندي"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا" المذاع على قناة "CBC"، أن عملية الحقن المجهري تعد ناجحة للغاية، إذ يحدث الإخصاب في حوالي 90٪ من الحالات، كما هو الحال في التلقيح الاصطناعي فإن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في نجاح الحمل الناتج عن الحقن المجهري، مشيرة إلى أن الحقن المجهري هو نوع من أنواع عمليات التلقيح الصناعي ولا فرق بينه وبين أطفال الأنابيب بل هو في الحقيقة نتاج التقدم والتطور لفكرة أطفال الأنابيب.

وتابعت: "يمكن استخدام الحقن المجهري عند وجود سبب يمنع حدوث الإخصاب أو يجعله صعبًا، وغالبًا ما يُجرى في الحالات التي تُعزى فيها مشاكل العقم للرجل، ويمكن ذكر الحالات التي يمكن إجراء الحقن المجهري"، مشيرة إلى أن الأطباء يلجئون إلى عمليات الحقن المجهري في حالات العقم عند الزوجة مثل انسداد قنوات فالوب أو حالات العقم عند الذكور بسبب عيوب في نوعية الحيوانات المنوية أو ضعفها.

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