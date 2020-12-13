تكريم منه فضالي بمهرجان نجم العرب عن دورها بفيلم "زنزانة7"

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كرم مهرجان نجم العرب الفنانة منه فضالي كأفضل ممثلة عن دور "شجن" في فيلم "زنزانة 7".



وشاركت منه جمهورها ومحبيها بصورة من المهرجان ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وظهرت منه بالصورة بإطلالة ساحرة من مهرجان "نجم العرب" مرتدية فستان أحمر طويل وجذاب وعلقت قائله:" أشياء بسيطة جداً لتصنع الفرح بداخلك فقط كن راضياً .. راضياً بقدرك ومؤمناً بسعادتك".



في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

