غزل المحلة يعلن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري العام.





ومن المنتظر أن يقود غيده مباراة الفريق فنيًا أمام سموحة، بدلا من خالد عيد المدير الفني، الذي يعاني من أزمة صحية شديدة تمنعه من السفر مع الفريق.





ومن المنتظر أن تغادر حافلة الفلاحين بعد قليل إلى الإسكندرية، من أجل المبيت في أحد الفنادق قبل المواجهة الأولى.





وجاءت قائمة المحلة كالآتي:-





محمد البشبيشي، عمرو شعبان، محمد سامي، محمد فتح الله كماتشو، احمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، جلال العقدة، خالد لطفي، بسام ماهر ، هشام بلحة، خالد كساب توتا، احمد الشيخ، اسلام فؤاد، عبده يحيي، خالد رسلان، محمود صلاح، ايدو موسيس، احمد عادل، احمد حسن، يحيي حامد، معتز حامد.





ويحل المحلة ضيفًا على سموحة، بملعب الإسكندرية مساء غدٍ الإثنين، في أولى مباريات الفلاحين عقب الصعود لدوري الأضواء والشهرة.



