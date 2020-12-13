غزل المحلة يعلن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
أعلن طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يقود غيده مباراة الفريق فنيًا أمام سموحة، بدلا من خالد عيد المدير الفني، الذي يعاني من أزمة صحية شديدة تمنعه من السفر مع الفريق.

ومن المنتظر أن تغادر حافلة الفلاحين بعد قليل إلى الإسكندرية، من أجل المبيت في أحد الفنادق قبل المواجهة الأولى.

وجاءت قائمة المحلة كالآتي:-

 محمد البشبيشي، عمرو شعبان، محمد سامي، محمد فتح الله كماتشو، احمد عيد، هاني عادل، فتحي مبروك، جلال العقدة، خالد لطفي، بسام ماهر ، هشام بلحة، خالد كساب توتا، احمد الشيخ، اسلام فؤاد، عبده يحيي، خالد رسلان، محمود صلاح، ايدو موسيس، احمد عادل، احمد حسن، يحيي حامد، معتز حامد.

ويحل المحلة ضيفًا على سموحة، بملعب الإسكندرية مساء غدٍ الإثنين، في أولى مباريات الفلاحين عقب الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

أخبار تهمك

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

نائب رئيس الزمالك يوضح الموقف من قضية الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ أقل من ساعتين

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ أقل من ساعة

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

05:39 م

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

06:02 م

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان