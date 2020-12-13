بصورة من حفل زفافهما.. مها أحمد تهنئ زوجها بعيد ميلاده

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
 هنأت الفنانة مها أحمد زوجها الفنان مجدي كامل بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الثالث من شهر ديسمبر.

ونشرت مها صورة تجمعها بزوجها من حفل زفافهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :"كل سنة وانت طيب يا غالي يا أخويا وصاحبى وصديقى وحبيبى، كل سنة وانت أطيب وأحن وأعظم زوج وأب".

وتابعت مها قولها :"كل سنة وانت قدوة لكل محبينك، كل سنة وانت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادى فخورين بيك، كل سنة وانت في حياتنا، وفي حياة جمهورك، نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

منذ ساعة

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

منذ 42 دقيقة

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 18 ساعة

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ ساعة

مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

مفاجأة.. صن داونز يستقر على بديل سيرينو تمهيدًا لرحيله إلى الأهلي

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

كهربا يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاصة

06:34 م

إيهاب جلال يعلن عن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي في الدوري

06:34 م

عقب إصابة بنته بالسرطان.. أيمن حفني لـ"الفجر الرياضي" : أفكر في الاعتزال.. ورحيلي عن الزمالك أصعب قرار

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان