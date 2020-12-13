اتحاد المصارف العربية يفتتح مكتبه الإقليمي في السعودية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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افتتح مجلس اتحاد المصارف العربية مكتبه الإقليمي في السعودية، إذ وقع الاتفاقية رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الصباح، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بحضور كل من الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عبدالمحسن الفارس.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، على أن الخطوة تأتي في إطار دعم الروابط وتوثيق أواصر التعاون بين المصارف العربية تحقيقاً لمصالحها المشتركة، بما يصب في مصلحة العمل الاقتصادي العربي المشترك.

وقال الشيخ محمد الصباح: "لطالما سعى اتحاد المصارف العربية إلى أن يكون سنداً حقيقياً للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، إلى جانب أن يكون حجر الأساس في التنمية المالية والاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي".

وأضاف أن هذا المكتب سيزيد من حرص الاتحاد على العمل ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكد أن المكتب سيعمل ضمن إستراتيجية تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والمصرفية بين السعودية ودول الخليج وسائر الدول العربية الأخرى، مما سيساهم في رفع مستوى العلاقات التجارية والمصرفية، إضافة إلى وضع إستراتيجية استثمارية واسعة النطاق بمشاركة القطاع المصرفي العربي ومختلف المؤسسات والشركات المالية العربية.

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