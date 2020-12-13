بالفيديو.. رئيسة حزب الخير التركي تهاجم أردوغان والسبب انهيار الاقتصاد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:05 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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أكدت المرأة الحديدية ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أن كلام حزب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، عن اقتصاد تركيا، ما هو إلا مجرد حكايات خيالية.

 

وقالت فى فيديو لها نشره موقع "تركيا الآن": "الواقع الذى تعيشه تركيا يتعارض مع الحكايات الخيالية لحزب العدالة والتنمية، ومثال إلى ذلك أنه وفقا للإحصائيات لم يكسب نصف سكان تركيا ما يكفى من المال من أجل معيشتهم".

 

وأضافت زعيمة حزب الخير التركي:" أن هناك الكثير من الشباب عاطلين، وأصحاب المهن يعانون من أزمات عديدة، والموظفين لم يحصلوا على رواتبهم، والليرة فقدت الكثير من قيمتها، والأوضاع المعيشية للكثير أصبحت صعبة"

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