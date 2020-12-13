مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

ظهر مدرب فريق النادي الأهلي، جالسًا على أحد سطح مباني إدارة قطاع الناشئين، لمتابعة لقاء فريقه ضمن مباريات البطولة.









وحض ر التشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريق مواليد ٩٩ أمام نادي إنبي في دوري الجمهورية، حيث ظهر جالسًا على أعلى المبنى.













وكان التشيكي ميشيل بروكيتش، تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل الموسم الجديد ، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.













وتقام بطولة الجمهورية مواليد 1999، بنظام المجموعات الثلاثة ومن المقرر أن يصعد أو ثلاث فرق للتصفية النهائية من كل مجموعة لاقامة دور من دورين بين 9 فرق لتحديد بطل المسابقة.