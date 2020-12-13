مدرب الأهلي يتابع مباراة فريقه من أحد سطوح المباني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
ظهر مدرب فريق النادي الأهلي، جالسًا على أحد سطح مباني إدارة قطاع الناشئين، لمتابعة لقاء فريقه ضمن مباريات البطولة.


وحضر التشيكي ميشيل  بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين  لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريق مواليد ٩٩ أمام نادي إنبي في دوري الجمهورية، حيث ظهر جالسًا على أعلى المبنى.



وكان التشيكي ميشيل بروكيتش، تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل الموسم الجديد ، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.



وتقام بطولة الجمهورية مواليد 1999، بنظام المجموعات الثلاثة ومن المقرر أن يصعد أو ثلاث فرق للتصفية النهائية من كل مجموعة لاقامة دور من دورين بين 9 فرق لتحديد بطل المسابقة.

أخبار تهمك

نائب رئيس الزمالك يوضح الموقف من قضية الأهلي

منذ ساعتين

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ ساعة و نصف

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ ساعتين

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

04:31 م

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

05:39 م

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان