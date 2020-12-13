تريزيجيه يعلق على إصابته مع استون فيلا

علق النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا على إصابته مع الفريق الإنجليزي.

ونشر تريزيجيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بإصابته معلقا عليها:" لا شئ يأتي بسهولة".

وكان تريزيجيه قد خرج من قائمة فريقه استون فيلا لمواجهة والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة.

وتعرض تريزيجيه لإصابة فى تدريبات فريقه الأسبوع الماضي فى العضلية الخلفية سيغيب على إثرها من 3 ل 4 أسابيع عن الملاعب.