صلاح حليمة: العلاقات بين مصر وموريتانيا بالغة الأهمية في الجانبين الأمني والسياسي (فيديو)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن العلاقات بين مصر وموريتانيا لها أهمية بالغة خاصة في الجانبين الأمني والسياسي.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك محاولات لتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وموريتانيا، منوهًا بأن اتصال الرئيس الموريتاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تم في إطار الجانب الأمني بالدرجة الأولى خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة الساحل، حيث تنشط الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، وهناك قوات من فرنسا وقوات من منطقة الساحل تواجه التحديات الإرهابية التي تمارسها بعض المنظمات الإرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم القاعدة وداعش.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن العلاقات مع مصر قوية جدًا في هذا الإطار؛ لكونها لها علاقة قوية جدًا في مكافحة الإرهاب على مستوى القاهرة الإفريقية سواء من خلال العلاقات الثنائية مع دول إفريقيا أو من خلال العلاقة مع منطقة الساحل بصفة عامة.

وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الامن الاقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

كما شهد الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

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