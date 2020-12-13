الزراعة وقطاع الأعمال يبحثان تحسين إنتاجية القطن بالموسم الجديد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
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بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال تطوير منظومة القطن بعد افتتاح المحالج الجديدة، كما ناقشا المشكلات التي تواجه المزارعين وسبل حلها من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في الموسم الجديد.

ووجه وزير الزراعة بتوفير تقاوي القطن قبل شهر على الأقل من بداية موسم الزراعة، كما وجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع والتوزيع ومنع تداول أي بذور غير معتمدة نهائيا مع التنبيه على الجمعيات الزراعية بتوعية المزارعين عدم شراء أي بذور مجهولة المصدر والاعتماد على بذور وزارة الزراعة.

وقال القصير إن البذور منزوعة الزغب التي استنبطها معهد القطن تعد خطوة في إطار تحسين جودة البذور، حيث يتم نزع زغب البذور مع استبعاد البذور غير الناضجة، وبالتالي تتعدى نسب الإنبات 97 %، وهي تتميزها بشكلها المختلف عن البذور غير المعتمدة.

وأكد ضرورة توفير جميع مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والأسمدة والمبيدات وبأسعار مناسبة مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش لحماية المزراعيين من الغش والسوق السوداء.

من جانبه، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال على الجهود المبذولة للنهوض بالقطن المصري، ومنها تطوير منظومة التداول والتجارة، والتي تم تطبيقها الموسم الحالي في 4 محافظات من خلال تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة والمزايدة عليها بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وكذلك وتحقيق عائد ملائم للمزارعين.

وأشار توفيق إلى تحديث محالج القطن بما يضاعف الطاقة الإنتاجية ويضمن إنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة في الفيوم، وجاري الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى قريبا في الشرقية والغربية والبحيرة، ويضاف إليها 3 محالج أخرى مطورة العام المقبل.

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