50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

حرصت اللجنة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، على الاجتماع مع إدارة الشئون القانونية بالفريق من أجل مناقشة أزمة قضية لافتات نادي القرن.





وطالب أعضاء اللجنة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل للحديث مع نظرائهم فى النادى الأهلى، من أجل التنازل عن قضية نادى القرن، والتى يطالب فيها القلعة الحمراء بالحصول على 50 مليون جنيه تعويضا.





وهذا من أجل حل الأزمة الواقعة بين الطرفين بشكل ودى، وذلك فى إطار فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الناديين قائمة على نبذ الخلافات والترفع عن أى صغائر من شأنها التأثير السلبى على روح الود المفترض تسود بين قطبى الكرة المصرية.





وسبق وطالب الأهلى بـ50 مليون جنيه من نادى الزمالك، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادى الأبيض شعار نادى القرن، وهو اللقب الممنوح في الأساس لنظيره الأحمر.





وعلى الجانب الآخر، قامت المحكمة الاقتصادية بتأجيل القضية المرفوعة من الأهلى ضد الزمالك، ليوم 3 يناير المقبل، بعد طلب مسئولي الزمالك.