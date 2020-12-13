صلاح أساسيا.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول الرسمي أمام فولهام

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فولهام، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: الكسندر أرنولد - ماتيب - فابينيو - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فينالدوم - جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

يذكر أن الريدز قد حقق الفوز أمام ولفرهامبتون بالجولة الماضية، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.