بهذه الكلمات.. رانيا فريد شوقي تهنئ إلهام شاهين عن فيلم "حظر تجول"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين عن فيلم "حظر تجول" ، بعد حصولها على لقب أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت رانيا صورة لإلهام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائله :" مبروك حبيبة قلبي ، الف مبروك النجمة الهام شاهين احسن ممثلة عن فيلم حظر تجول من مهرجان القاهرة السينمائي ".

فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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