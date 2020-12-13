ساوثهامبتون يفوز على شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
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حقق فريق ساوثهامبتون الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 - 0  اليوم الأحد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي واصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.


افتتح تشي آدامز التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 34، فيما تكفل زميلاه ستيوارت أرمسترونج وناثان ريدموند بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و83.

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