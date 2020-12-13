تكريم نانسي صلاح في مهرجان نجم العرب عن دورها في مسلسل "أسود فاتح"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة الشابة نانسي صلاح عن سعادتها الشديدة بتكريمها في مهرجان نجم العرب عن دورها في مسلسل أسود فاتح ، والذي تم عرضه مؤخراً على المنصات الإلكترونية.

ونشرت نانسي صورة لها من المهرجان ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله:" تكريمي في مهرجان نجم العرب بتصويت الجمهور العربي والخليجي عن دور "هبة" في مسلسل "أسود فاتح" .. شكراً كل الإحترام والتقدير.

مسلسل أسود فاتح، تدور أحداثه ما بين لبنان ومصر في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ومعتصم النهار وشريف سلامة ورانيا منصور وشريف سلامة وصبري فواز، والمسلسل من إخراج كريم العدل

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