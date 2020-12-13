سعد الدين الهلالي: الدين رسالة نور وليس سلطة (فيديو)

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تسأل الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من ولي الأمر في منع الرسوم المسيئة للأنبياء والرسل؟، منوهًا بأنه حال عدم معرفة من هو ولي الأمر، فما هو السبيل لولي الأمر هذا، وكيف السبيل لمنع الرسوم المسيئة للأنبياء والرسل في الأرض.



وأوضح "الهلالي"، خلال تقديمه برنامج "كن أنت" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ولي الأمر المطاع هو صاحب السلطة التي تمكنه من إنفاذ الأمر على الأخر، ومنع المخالف ولو بالقوة أو تجريمه واقتياده للقضاء وعقوبته.



وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الدين رسالة نور وليس سلطة، لكونه قائم على ركنين يستحيل معهم السلطة فهو قائم على الاختيار والاختيار ليس سلطة، ومن حق الشخص الانتقال من دين لدين، ومن فكر لفكر، ومن مذهب لمذهب، فالله سبحانه وتعالى يقول: " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين".



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قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ردًا على سؤال لصحفي حول سبب الحديث عن حقوق الإنسان في مصر، رغم أن حقوق الإنسان بمرتبة أعلى هي المقدسات، ولن نسمع على المستوى الرسمي أو مستوى الإعلام الفرنسي، اعتذار عما تم في نفوس مليارات المسلمين بشأن الرسوم المسيئة للرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم-، وهو قامة عظيمة بالنسبة لنا كمسلمين.



وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اأن فرنسا يوجد بها حرية الصحافة، وصحفي ومصور في فرنسا يرسم ويكتب ما يريد، وهذا هو الحال منذ الجمهورية الفرنسية، وما حدث من رسوم وكاريكاتير ليس رسالة من فرنسا موجهة للإسلام والمسلمين، ولكن تعبير عن شخص يستفز ويكفر، وهذا هو القانون في فرنسا ولا يمكن أن أغيره.



وتابع الرئيس الفرنسي، أن المقالات والرسوم التي تصدم المسلمين ليست صادرة عن السلطات الفرنسية، ولا تعتبر استفزاز من الرئيس الفرنسي، وإنما هو استفزاز من صحفي ومصور، وهناك إناس يردوا عليه بسلام، معربًا عن رفضه التام للسماح بالعنف بحق كلمة أو رسم وإعطاء شرعية للعنف.



عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بأن الرسوم المسيئة ليست رسالة من فرنسا تجاه الإسلام، والمقالات والرسوم التي تصدم المسلمين ليست صادرة عن السلطات الفرنسية وإنما هي حرية تعبير كأحد حقوق الإنسان، قائلًا: "إن موقف مصر كان واضح بإدانة أي عمل إرهابي على أي أرضية نختلف عليها".



وأضاف الرئيس السيسي، أن هناك أمر يجب على أشقائنا في فرنسا والعالم أجمع أن ينتبهوا له، أنه من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن على الجميع ان ينتبه أننا لا نقول أنه من أجل قيم إنسانية تنتهك قيم دينية، فالقيم الدينية أعلى بكثير من الإنسانية، والتساوي بينهما أمر غير مقبول.



وتابع الرئيس، أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يكون سبب في جرح مشاعر الملايين، ولا يمكن توجيه مراجعة له، معقبًا: "إحنا مش بنتكلم عن جميع الحرية أو كل حرية التعبير وإنما عن نقطة الإساءة للرسول فقط، أرفض ولا تأمن لكن أن تجرح ملايين في مشاعرهم الإيمانية أمر اتصور أن القيم الرفيعة في فرنسا والعالم المتقدم يرفض جرح مئات الملايين"، مضيفًا للرئيس الفرنسي: "اتصور هذا الأمر يحتاج أن نفكر فيه ونراجعه".



