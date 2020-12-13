برتوكول تعاون بين وزراتي العدل والبيئة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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وقع صباح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بروتوكول تعاون يهدف إلى عقد دورات تدريبية للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية في الموضوعات التي تشكل محور القضايا البيئية للإلمام بجوانبها وفقًا لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات في القضاء، وأيضًا تدريب العاملين في المجال البيئي لزيادة خبراتهم.


وذلك إيمانًا من وزارة العدل بضرورة نشر الوعي البيئي في المنظومة القضائية، والذي ينبثق ضمن اختصاص قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل باعتبار الحق في بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.


وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه، وتوفير بيئة خضراء أمام أو داخل المنشآت القضائية.

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