حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" بالحوامدية

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في سرقة مركبات "التوك توك" بالحوامدية.



وباشرت النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك التوك" بمركز الحوامدية، واعترف التشكيل العصابي، بإرتكابهم واقعة السرقة، حيث يستولوا على المركبات بإسلوب تهديد السلاح.



وأفادت التحقيقات، أن المتهمين يستوقفوا الأشخاص في الطريق، ويطلوبوا منه توصليهم، وأثناء الطريق يخرجوا السلاح ويسرقوا التوك توك ويفروا هاربين.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بتلقيه بلاغًا من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، يفيد أنه حال سيره بالقرية محل إقامته إستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة القسم.



وأضاف في بلاغه أنه عقب وصولهما فوجئ بثلاثة مجهولين قاموا بتهديده بسلاح ناري واستولوا على مركبة "التوك توك" قيادته وهاتفه المحمول وفروا هاربين.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بمأمورية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيبان فاروق عبد القادر وإسلام السيسي، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش المستخدم في إرتكاب الواقعة.

