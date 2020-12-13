وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أكد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية دور المرأة داخل المجتمع لأنها تمثل الاساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية بل والصحية والثقافية للمجتمع، وقد راعت وزارة التربية والتعليم دور المرأة وعززته حيث باتت تشغل العديد من الوظائف الاشرافية والقيادية داخل ديوان الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.

جاء ذلك في حديث مدير تعليم قنا بالندوة التي نظمها المجلس القومى للمرأة بقنا تحت رعاية اللواء اشرف الداودى محافظ قنا عن " دور مؤسسات الدولة فى دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة ".

حضر الندوة الدكتورة هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الأجتماعى، والشيخ احمد عبد الحافظ، من مديرية اوقاف قنا، والنقيب احمد عبدالستار، عضو هيئة حقوق الانسان بمديرية أمن قنا وجمع من القيادات النسائية بقنا.
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع
وكيل تعليم قنا: المرأة الأساس الذى يقوم عليه البيت ومحور المنظومة القيمية والصحية والثقافية للمجتمع

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