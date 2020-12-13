وزير الخارجية يستقبل أعضاء المجلس المصري للشئون الخارجية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لفيفًا من أعضاء مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية، برئاسة السفير الدكتور منير زهران.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقديره لدور المجلس الهام في التعريف بقضايا السياسة الخارجية المختلفة، والتواصل مع المؤسسات المناظرة من مراكز فكر وأبحاث بهدف نقل الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا وأبرز التحديات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي بصورة موضوعية ومهنية، مشيدًا بما لدى المجلس من قيادات وخبرات متراكمة تؤهله لمواصلة هذا الدور بشكل فاعل.

ومن جانبه، توجّه السفير زهران بالشكر لوزارة الخارجية على دعمها للمجلس وأنشطته، مُثنيًا على التعاون الوثيق القائم بين الجانبين، ومشيرًا في هذا الإطار لأهم الفعاليات التي نظمها المجلس خلال الفترة الماضية لتناول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما نقل دعوة لوزير الخارجية للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي المُقبل للمجلس.

هذا، وتضمن اللقاء مناقشة الرؤية المصرية تجاه أهم ما تشهده المنطقة من تحديات بالإضافة إلى آخر المُستجدات ذات الصلة بعدد من الملفات ذات الأهمية لا سيما القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة الليبية ومسار مفاوضات سد النهضة فضلًا عن جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى سبل مواصلة التحرك الدبلوماسي المصري النشط في الدوائر المختلفة للسياسة الخارجية بما يُحقق مزيدًا من المُكتسبات ويُسهم في الدفاع عن المصالح المصرية والحد من التبعات السلبية للتوترات المتنامية التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

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