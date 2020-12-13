دعم سمسطا ب " أتوبيس" قبل السفر لمواجهة الإعلاميين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:08 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى
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أعرب مجلس إدارة مركز شباب سمسطا برئاسة أحمد دهشان عن تقديرهم الكامل للمبادرة المتميزة من جانب محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي بني سويف بدعم الفريق الذى يستعد لمواجهة الإعلاميين بالجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثانى .

وكان " عبد اللطيف " عضو مجلس إدارة النادي قد أعلن عن تكفله بتحمل استئجار أتوبيس للفريق الذى سيستقل لاعبي الفريق والجهاز الفنى والاداري والطبي بمباراة الإعلاميين بملعبه بمدينة 6 اكتوبر .

وتأتى تلك الخطوة فى ظل مساعي جهود مجلس إدارة سمسطا بالترحيب بجميع عناصر اللعبة والمحبين لدعم الفريق المشارك بمجموعة الصعيد بالقسم الثانى لاول مرة بتاريخه .

وخاض سمسطا ثلاث مباريات هذا الموسم نجح فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة أمام طهطا الرياضي ثم خسر أمام شقيقه بني سويف بهدف نظيف ثم نجح فى الفوز على ضيفه الفيوم بالجولة الثالثة بهدف نظيف ، ويحتل سمسطا المركز الرابع برصيد 6 نقاط بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

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