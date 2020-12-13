موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:02 م
عبد القادر عرابي
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حصد الزمالك أول ثلاث نقاط له في مشوار الدوري المصري الممتاز 2020/2021، بعد أن تخطى عقبة المقاولون العرب بثنائية دون رد، في افتتاح البطولة.
سجل هدفي الزمالك، المدافع خالد الحسيني لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه، ومطصفى محمد، في اللقاء الذي شهده ملعب الكلية الحربية.
وسوف يواجه الزمالك في الجولة المقبلة، فريق بيراميدز، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، مساء الخميس المقبل.
وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.
وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة on time sports HD1.