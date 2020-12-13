تغيير مكان السوبر الإسباني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن السوبر الإسباني في الموسم الحالي لن يقام على الأراضي السعودية مثلما كان في الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه من المقرر أن يشهد السوبر الإسباني مشاركة 4 أندية وهي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المنظمين في المملكة العربية السعودية رفضوا استضافة نسخة الموسم الحالي من السوبر الإسباني لذلك تم نقل البطولة إلى الأراضي الأندلسية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه تم إبلاغ الأندية المشاركة في السوبر الإسباني بتغيير مكان إقامة البطولة على أن يلعب الدور قبل النهائي يومي 13 و14 يناير المقبل بينما ستقام المباراة النهائية يوم 17 من نفس الشهر.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن السعودية امتنعت عن استضافة السوبر الإسباني بسبب استحالة إقامة المباريات بحضور الجماهير لكنها طلبت مقابل ذلك تمديد العقد مع الاتحاد الإسباني لمدة موسم أو موسمين.

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