تعليم قنا: تعجيل سداد رسوم امتحان الامتحان للشهادة الإعدادية عن طريق التواصل مع منظمات المجتمع المدني

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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حث الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تعجيل سداد رسوم امتحان الامتحان للشهادة الإعدادية عن طريق التواصل مع منظمات المجتمع المدني ومجالس الأمناء بالإدارات والمدارس للتقصي عن الطلاب والأسر ذات الدخل المنخفض.

جاء ذلك في الاجتماع، الذي ترأسه الوكيل بمكتبه في حضور مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية ومديري إدارات شئون الطلاب والامتحانات والإدارة القانونية والإحصاء والتعليم الإعدادي ورئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

حيث أشار خالد، إلى تكليف مديري التعليم الإعدادي بالإدارات التعليمية بالتواصل مع مديري المدارس الإعدادية لتحفيز الطلاب وأولياء الأمور على سداد الرسوم المقررة للامتحان لضمان وصول الاستمارات للطلاب واستيفائها قبل وقت الامتحان بفترة كافية.

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