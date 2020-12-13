رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعى مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي، لمُتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج الألواح الشمسية

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام، مُشيرًا إلى أن التحدى الحقيقى لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

من جانبه عرض وزير الدولة للإنتاج الحربى تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء فى إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر فى تنفيذ هذا المشروع كلها من الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ. 

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