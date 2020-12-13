نقص الأرز والمنتجات الفاسدة.. شائعتان نفتهما الحكومة

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يحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ملاحقة الشائعات، والرد عليها، وتوضيح كل ما يتعلق بالأمور التي تثار في كل شائعة يتم رصدها، منعا لانتشار تلك المعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.



ورصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، شائعتين، يتم تداولهما على نطاق واسع بين المواطنين، عبر بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنهما تنافيان الحقيقة، وتفتقران إلى الدقة والموضوعية، وهو ما دفع المركز الإعلامي إلى التواصل مع الجهات المختصة للكشف عن حقيقة تلك الشائعات والرد عليها.



نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية



فالشائعة الأولى التى رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تتمثل فيما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.



وبدوره، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.



وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام ضخ كميات وفيرة من جميع السلع التموينية، بما فيها الأرز، بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لأشهر عدة مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.



كما أكدت الوزارة أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لأشهر عدة مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، فضلا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقا لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.



تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق



كما رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تداول منتجات غذائية فاسدة بالأسواق.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق.



وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لكل المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.



كما أكدت الهيئة أنه يتم شن حملات تفتيشية دورية على جميع أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.