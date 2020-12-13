تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 13 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا الاثنين:

أمطار متوسطه الي غزيرة علي مناطق من السواحل الشمالية (السلوم-مطروح)

وأمطار متوسطه علي مناطق من (الإسكندرية-بلطيم-رشيد)

وأمطار خفيفه الي متوسطة علي مناطق من (دمياط-بورسعيد-كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الغربية-الشرقية-المنوفيه-طابا-نويبع)


 نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم. رشید - بلطيم).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة-الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية-الاسماعيلية-السويس).

نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرفية ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي الي أنخفاض الرؤية الأفقية.

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار متوسطة الي غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).


 أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الأسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري.

أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من مدن القناة والوجه البحري

نشاط الرياح علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية


وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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