بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز علي البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أن جنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة ودافئ علي شمال الصعيد فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بأمطار متوسطه الي غزيرة علي مناطق من (السلوم-مطروح) وأمطار متوسطه علي مناطق من (الإسكندرية-بلطيم-رشيد) وأمطار خفيفه الي متوسطة علي مناطق من (دمياط-بورسعيد-كفر الشيخ-البحيره-الدقهلية-الغربية-الشرقية-المنوفيه-طابا-نويبع)، كما تكون رياح مثيرة للأتربة علي مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وتؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من ٣ أمتار الي ٤ أمتار ونصف والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف الي ٣ أمتار والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

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