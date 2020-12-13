أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:38 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الاثنين نهارًا
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريرة على البحر الأحمر.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الاثنين ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية – رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط – كفر الشيخ- بورسعيد- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- طابا- نوبيع).
- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الاثنين نهارًا
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريرة على البحر الأحمر.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الاثنين ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية – رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط – كفر الشيخ- بورسعيد- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- طابا- نوبيع).
- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.