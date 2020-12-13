أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الاثنين نهارًا
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشط مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريرة على البحر الأحمر.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح – السلوم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية – رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط – كفر الشيخ- بورسعيد- البحيرة- الدقهلية- الغربية – الشرقية- المنوفية- طابا- نوبيع).
- نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

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