أول تعليق من محمد عبدالرحمن بعد تكريمه كأفضل ممثل سينمائي في "نجم العرب"

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حصد الفنان محمد عبدالرحمن جائزة أفضل نجم سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة من مهرجان نجم العرب في دورته الخامسة لعام 2020.



وأعرب محمد عبدالرحمن عن سعادته بذلك التكريم ونشر صورة له عبر حسابه بأنستجرام ، وعلق قائلاً:"الحمد لله جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة" من مهرجان نجم العرب 2020 ، مبروك لكل اخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز أكتر وأكتر.. بشكر الجمهور العظيم ويارب ديما أكون عند حسن ظنكم".



وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.



فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.