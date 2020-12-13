أول تعليق من محمد عبدالرحمن بعد تكريمه كأفضل ممثل سينمائي في "نجم العرب"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حصد الفنان محمد عبدالرحمن جائزة أفضل نجم سينمائي كوميدي عن فيلم الخطة العايمة من مهرجان نجم العرب في دورته الخامسة لعام 2020.

وأعرب محمد عبدالرحمن عن سعادته بذلك التكريم ونشر صورة له عبر حسابه بأنستجرام ، وعلق قائلاً:"الحمد لله جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم "الخطة العايمة" من مهرجان نجم العرب 2020 ، مبروك لكل اخواتي وأصدقائي صناع الفيلم ويارب الفيلم يحصد جوايز أكتر وأكتر.. بشكر الجمهور العظيم ويارب ديما أكون عند حسن ظنكم".

وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

فيلم "الخطة العامية"، يشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن، على ربيع، غادة عادل عمرو عبد الجليل،بيومى فؤاد، بسنت صيام، هشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

أخبار تهمك

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

نائب رئيس الزمالك يوضح الموقف من قضية الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

04:31 م

50 مليون جنيه.. الزمالك يتحرك لتجنب عقوبة لافتة القرن

05:39 م

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان