هجوم ناري من ميدو على أمير مرتضى

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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انهال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، بهجوم من التصريحات النارية ضد أمير مرتضي منصور المشرف السابق علي الكرة السابق للقلعة البيضاء.


وتحدث ميدو مع الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر إذاعة الشباب والرياضة قائلًا: أنشأ أمير مرتضى لجانًا إلكترونية للهجوم ضد الشخصيات العامة، وتوجيه آراء معينة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.


وقال: تعرضت لهجوم شرس منذ نشر صورتي مع رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، وللأسف هذا الهجوم نابع من لجان إلكترونية.


واشار: لقد كتبت سألتقط الصور التذكارية مع الخطيب كلما رأيته، فهو رمز وأسطورة كروية، وهذا الأمر لا ينتقص من زملكاويتي وانتمائي للزمالك.


وهاجم ميدو ابن رئيس الزمالك السابق: أمير لا يساوي شيئًا بدون والده، هو ووالده يظنان أن الزمالك انهار بعد رحيلهما، وهو أمر غير صحيح ولن يحدث.


واوضح: أن مرتضى منصور وأبناءه يجب أن يختفوا من الحياة الرياضية بالكامل، لأنهم زرعوا التعصب بشكل واضح، لم أكن أريد مهاجمته، وهو في وقت ضعفه بعد إيقافه وعزله عن رئاسة الزمالك، أنا هاجمت مرتضى في أوج قوته، لكن حاليًا مرتضى وأبناءه يصدرون للرأي العام أن هناك عداء مع الأهلي وأن البيت الأبيض سينهار بعدهم رغم أنف أي شخص.


واردف: تشاجرت مع مرتضى في عز قوته، ولجأت للقضاء ضده وقام أيضًا بتحريك دعوى قضائية ضدي، ولكنني حاولت تجنب الحديث عن مرتضى بعد قرار عزله.


واضاف: من يخرج من الزمالك يجب أن يخاف على الكيان بدلًا من محاربته ومحاولة هدمه، مرتضى يحاول إفشال من يعمل حاليًا بالنادي.


واتم: أمير مرتضى يكتب عبر تويتر عني إلى مزبلة التاريخ.. من أمير مرتضى في الأساس؟.


وتطرق ميدو إلي المشكلة التي حدثت بينه وبين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق حين كان لاعبًا في كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٠٦، ولكن هناك تقدير لقيمته ونجاحاته وهو ما يحدث أيضًا مع محمود الخطيب.

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