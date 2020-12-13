أولسان يفوزعلى فيسيل كوبي ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الفوز على فيسيل كوبي الياباني 2-1 والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأحد، في الدور قبل النهائي للبطولة.


وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين حيث حسمه أولسان بهدف قاتل.


وكان فيسيل كوبي في طريقه للفوز والعبور إلى النهائي بعد تقدمه بهدف عن طريق هوتارو ياماغوتشي في الدقيقة 52، لكن المهاجم النرويجي بيورن جونسون خطف هدف التعادل للفريق الكوري قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.


وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي حصل أولسان على ضربة جزاء ترجمها البرازيلي جونيور نيغراو إلى هدف قاتل.


ويلتقي أولسان في النهائي يوم السبت المقبل، مع فريق برسيبوليس، والذي تفوق على النصر السعودي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

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