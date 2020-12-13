إنچي المقدم تفوز بجائزة مهرجان نجم العرب كأفضل ممثلة دور ثاني عن مسلسل "لعبة النسيان"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة إنچي المقدم عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان نجم العرب عن مسلسل لعبة النسيان ، والذي تم عرضه في رمضان الماضي لعام 2020.

ونشرت إنجي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله:" شكراً مهرجان نجم العرب على التكريم وعلى جائزة أفضل ممثلة دور تاني عن دور 'بهيرة' في مسلسل لعبة النسيان".

جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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