مصر تشارك فى اجتماع وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول " اوابك"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس في الاجتماع الوزارى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول " اوابك "  في دورته الخامسة بعد المائة والذى انعقد اليوم افتراضياً من الكويت تحت رئاسة  المهندس عبدالمجيد عطار وزير الطاقة بجمهورية الجزائر التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة  وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالمملكة العربية السعودية والبحرين وسوريا وقطر ، وممثلى دول الامارات والكويت والعراق إضافة الى على بن سبت الأمين العام للمنظمة .  

و ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفى مقدمتها تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة ومناقشة الدراسات التي قامت بإعدادها حول صناعة البترول والغاز ومتابعة التطورات الحالية في أسواق البترول العالمية في ظل تحديات جائحة كورونا وتأثيراتها على الطلب والمعروض ومستويات الأسعار ، ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ ، واقرار موعد عقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر ،   و بحث أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة إضافة الى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة وسبل تطوير أنشطة المنظمة بوجه عام .

وقد صادق المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول على اسناد رئاسة الدورة المقبلة للمنظمة الى المملكة العربية السعودية ، كما قرر عقد مؤتمر الطاقة العربى الثانى عشر في عام 2023 بدلا من عام 2022 نظرا للظروف الحالية التي يمر بها العالم بما يضمن الاعداد الجيد له وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

أخبار تهمك

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

تطور جديد بشأن إصابة مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يزاحم الأهلي لخطف صفقته المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب تحضير نجم الأهلي لقمة الزمالك بالدوري المصري

منذ ساعة و نصف

الكشف عن كواليس طرد رمضان صبحي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نائب رئيس الزمالك يوضح الموقف من قضية الأهلي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يبدأ تحركاته للتعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب صفقتين سوبر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

منذ 34 دقيقة

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع قناص الشباك

02:05 م

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجمي منتخب سوريا

04:01 م

الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

03:30 م

مفاجآت موسيماني مع الأهلي أمام مصر المقاصة

02:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان