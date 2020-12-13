نور اللبنانية تعلن عن عرض مسلسل "جمال الحريم" على قناة DMC اليوم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدأ قناة mbc مصر اليوم الأحد عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم" الساعة التاسعة مساءً ، كما يتم عرضه الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

وأعلنت الفنانة نور اللبنانية عن مواعيد عرض المسلسل ، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتبت : جمال الحريم ابتداء من النهاردة علي قناة dmc الساعة 8 مساءً ، 9 مساءً على mbc4 ، متحمسة جداً للمسلسل وللشخصية المختلفة اللي بعملها.

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

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