أشرف حكيمي يغادر مباراة إنتر ميلان وكالياري مصاباً

تعرض الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لفريق الكرة الاول بنادي إنتر ميلان الإيطالي للإصابة خلال مباراة فريقه أمام كالياري في الجولة الحادية عشر من الكالتشيو.









وكان حكيمي قد بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء حيث قرر كونتي الدفع بدارميان بدلاً منه ومع بداية الشوط الثاني أجرى كونتي أول تبديل بخروج إيفان بيريسيتش ليحل حكيمي بدلاً منه في الدقيقة 46.









لكن لم يدم حكيمي كثيرًا على أرض الملعب، بعدما تعرض للإصابة في الدقيقة 83 ليخرج في تبديل اضطراري ويحل محله دي أمبروزيو.



