نائب رئيس الزمالك يوضح الموقف من قضية الأهلي
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:00 م
محمد أيمن
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أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك أن اللجنة حاولت أن تُعيد هيكلة الأمور الإدارية داخل النادي وفق بعض اللوائح.
وأشار في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد في مقر النادي أنه لا يجب على الجماهير القلق على فريق الكرة في الوقت الذي تم توجيه الشكر لبعض نجوم الفريق القدامى مثل أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي.
وعن التواصل مع الأهلي حول التنازل عن قضية نادي القرن للحصول على تعويض مالي أكد إبراهيم أنه لم يتم التواصل مع المارد الأحمر بسبب لافته نادي القرن العشرين.
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