الموت يُفجع الفنان مراد مكرم

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توفيت منذ قليل، والدة الفنان مراد مكرم، وأعلن عن ذلك الخبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه :"
ربنا استرد وديعته، أشكرك يا رب إنك ريحتها"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.

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