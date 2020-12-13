محافظ الإسكندرية يوجه بتخصيص كابينة بكبائن استانلي مجانًا للأقزام



وكلف المحافظ بتخصيص كابينة بكبائن استانلي مجانا للأقزام. مشددا علي تقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة والعمل علي حل جميع مشاكلهم



التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، عصام شحاته نقيب الأقزام بالإسكندرية، بصحبة وفد من الأقزام، وذلك للوقوف علي التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.وخلال اللقاء؛ أكد الشريف أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.