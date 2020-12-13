البرازيل تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

أعلن السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الأحد أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 6.88 مليون حالة.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا 181 ألفاً و123.

وقد تعافى 6,08 مليون حالة من المصابين بمرض "كوفيد19- "الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت السلطات الصحية البرازيلية، أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 41 أسبوعاً.