تطور جديد بشأن إصابة مهاجم الأهلي

حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حقن بالركبة خلال الساعات الماضية من أجل تخليصه من الآلام الركبة، التي لاحقته مؤخرًا.





وفضل الجهاز الطبي للفريق بقيادة أسامه مصطفى، حصول مروان محسن على حقنة بالركبة، بعد ازدياد شكواه من الآلام، والرغبة في التخلص منها.





ويعاني مروان محسن من الآلام في الركبة خلال الفترة الماضية، إلا أنه قرر التحامل على نفسه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده بالبطولة الإفريقية وكأس مصر.





وأجل الجهاز الطبي، حقن ركبة اللاعب أكثر من مرة بسبب مباريات الفريق، حيث حصل اللاعب على الحقنة خلال اليومين الماضيين وبدأ فى تنفيذ برنامجا تأهيليًا للتعافي من آثارها.





ويغيب مروان محسن، عن افتتاح مباريات فريقه اليوم أمام مصر المقاصة، بسبب خوضه برنامج تأهيلي خاص داخل النادي، قبل عودته.



