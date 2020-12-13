الأهلي يستعد لإبعاد نجم الفريق عن المشاركة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الأهلي أن الإتجاه السائد لدى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء يؤكد تجربته للكثير من اللاعبين الشبان.


ولعل من أبرز الخطوط التي سيدفع فيها موسيماني بأسماء شابه مركز المهاجم الصريح بوجود أحمد ياسر ريان مع صلاح محسن ومحمد شريف.

وجاء قرار موسيماني بتجربة تلك الأسماء الشابه بسبب المستوى المتواضع لمروان محسن خلال الفترة الماضية الأمر الذي جعل لجنة التطوير تبدأ طرح أسماء مهاجمين أجانب للتعاقد معهم خلال الإنتقالات الشتوية مثل كودجو ووالتر بواليا.

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