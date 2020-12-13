التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد كريستال بالاس

أعلن جوزيه مورينيو تشكيلة مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس والتي تجمع الفريقان على ملعب سيلهرست بارك لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.









وجاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي :-





• حراسة المرمى : لوريس.

• خط الدفاع : أورييه ، ألديرفيلد ، داير ، ريجيلون.

• خط الوسط : هويبرج ، سيسوكو ، ندوميبلي ، بيرجوين.

• خط الهجوم : سون ، كين.





فيما جاءت تشكيلة كريستال بالاس كالآتي :-





• حراسة المرمى : جوايتا.

• خط الدفاع : كلاين ، كوياتي ، كاهيل ، فان أنهولت.

• خط الوسط : شلوب ، ميليفوجيتش ، ماكارثر ، إيزي.

• خط الهجوم : زاها ، بينتيكي.



