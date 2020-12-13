بدء تدريب الدفعة الثانية بمحافظات المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف"

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد 13 ديسمبر تدريب الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة من "المسئول الحكومي المحترف" في محافظات السويس والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء بإجمالي 461 متدرب، على أن يستمر التدريب لمدة 25 يومًا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالأكاديمية.

يسعى برنامج "المسئول الحكومي المحترف" إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام؛ لذلك رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

الجدير بالذكر أن "المسئول الحكومي المحترف" يعتبر مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن. وقد تم تدريب 357 موظف هم قوام الدفعة الأولى من المرحلة الرابعة في يونيو الماضي وتستهدف الأكاديمية الوطنية تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا، وقد تم تدريب 3702 بإجمالي مراحلها الأربعة حتى الآن.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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عبر المنصة الرقمية للأكاديمية تدريب الدفعة الثانية المسئول الحكومي المحترف

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