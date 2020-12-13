14% ارتفاع في إيرادات البريد في الصين منذ بداية 2020

حافظ قطاع البريد بالصين على نمو قوي خلال العام الجاري مع ارتفاع حجم كل من الإيرادات والأعمال. ونقلت وكالة الصين (شينخوا) اليوم عن بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد أن عائدات قطاع البريد ارتفعت إلى 992.85 مليار يوان (151.8 مليار دولار) خلال الـ11 شهرا الأولى من 2020 بزيادة 14.4 % عن العام الماضي.





وفي شهر نوفمبر وحده بلغت إيرادات قطاع البريد 113.23 مليار يوان بارتفاع بـ 15.9 في المائة على أساس سنوي. وشهد قطاع البريد الصيني نموا سريعا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تواصل أنشطة التجارة الإلكترونية تغذية نمو القطاع.



