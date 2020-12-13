14% ارتفاع في إيرادات البريد في الصين منذ بداية 2020

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:31 م
البريد الصيني
البريد الصيني
وكالات
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حافظ قطاع البريد بالصين على نمو قوي خلال العام الجاري مع ارتفاع حجم كل من الإيرادات والأعمال. ونقلت وكالة الصين (شينخوا) اليوم عن بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للبريد أن عائدات قطاع البريد ارتفعت إلى 992.85 مليار يوان (151.8 مليار دولار) خلال الـ11 شهرا الأولى من 2020 بزيادة 14.4 % عن العام الماضي.

وفي شهر نوفمبر وحده بلغت إيرادات قطاع البريد 113.23 مليار يوان بارتفاع بـ 15.9 في المائة على أساس سنوي. وشهد قطاع البريد الصيني نموا سريعا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تواصل أنشطة التجارة الإلكترونية تغذية نمو القطاع.

كما أظهرت البيانات أن شركات التوصيل السريع تعاطت مع 74.1 مليار طرد بين يناير ونوفمبر بارتفاع بواقع 30.5 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت إيراداتها بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 786.92 مليار يوان. وتشهد خدمة التوصيل السريع نموا قويا من حيث حجم الأعمال منذ فبراير مع تعافي القطاع في الصين من تأثير الجائحة.

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