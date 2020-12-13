مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً في ختام التعاملات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:25 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8644.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.51% خاسراً 311.10 نقطة ليغلق عند مستوى 20245.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 322 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال. 
 
وصعد 12 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.55%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.33%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 3.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.30%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%.
 
وقفز 82 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أبومعطي" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 109 سهماً على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.98%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 587.4 مليون ريال سعودي.

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