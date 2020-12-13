"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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علقت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، علي واقعة قيام أحد الطلاب بمدرسة ابتدائية بكنس فصله، أن ذلك جاء لرغبته في المشاركة المجتمعية دون أجبار من المعلمين أو إدارة المدرسة.

وأكدت المديرية، في بيان، أن الطالب محمد عبد الباعث محمد، المقيد بالصف الخامس الابتدائى بمدرسةعبد الباعث الفقى الابتدائية التابعة لإدارة سيدى سالم التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ قد تعود على كنس منزلهم،لأنه يرى والدته تنظف منزلهم،فقرر مساعدتها.

وقالت المديرية، أن محمد عبد الباعث،يعشق النظافة،ويحب ان يكون كل ما حوله نظيفا فقرر تنظيف فصله،لانه يحب ان يراه نظيفا،وان ما قام به من كنس فصله رغبة منه،ولم يطلب أحد من المدرسة القيام بذلك،وأكد والده "أن محمد يساعد والدته حتى في إعداد الطعام، وهو دائما يعتمد على نفسه".

واكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،ان الطفل نموذج متميز لأطفالنا،فلابد من تكريمه وبالفعل تم تكريمه،متمنية أن يحذو الطلاب حذوه لمساعدة أسرهم في الاعتناء بمنازلهم،مشيرة الي أن ما زاد إعجابها بالطفل طموحه،لتمنيه ان يكون رائدا فضاء، ليكتشف أسرار الكون.
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)
"متعود على الكنس".. تعليم كفر الشيخ تكرم طالبا لقيامه بكنس الفصل (صور)

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